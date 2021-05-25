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Минск опубликовал стенограмму переговоров пилота Ryanair c диспетчером

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Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Об этом сообщает во вторник, 25 мая,телеканал Беларусь 1.

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Согласно заявлению департамента, 23 мая аэропорт Минска получил письмо от пользователя ahmed_yurlanov1988@protonmail.com об угрозе теракта над Вильнюсом. При этом уточняется, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике данной информации.

На второй части записи, опубликованной в Telegram-канале ONT, диспетчер запрашивает борт Ryanair: «Эта рекомендация приземлиться в Минске, откуда она к вам поступила — она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?»

Экипаж самолета отвечает, что рекомендация приземлиться в белорусской столице принадлежит ему.

Диспетчер в ходе разговора сообщил, что сведения о бомбе были и у аэропортов Греции и Вильнюса, пишет РЕН ТВ.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, Минску пригрозили санкциями.

При этом 25 мая глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о том, что ЕС рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

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