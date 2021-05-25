В МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Москва ожидает получения разрешения на консульскую встречу с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой в самое ближайшее время. Об этом во вторник, 25 мая, пишет пресс-служба МИД России.

«Утром 24 мая посольство направило в МИД Белоруссии ноту с запросом официального подтверждения задержания гражданки России и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней. <...> Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с С.А.Сапегой в самое ближайшее время», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИДе указали, что белорусская сторона подтвердила факт задержания россиянки на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо об освобождении, отметили в министерстве.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят задержанную россиянку. По его словам, при возникновении подобных ситуаций Россия всегда предоставляет необходимую консульскую, юридическую и правовую помощь.

Накануне российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Сапеги. Им рекомендовали адвоката c опытом защиты прав российских граждан для дочери.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.