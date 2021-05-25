В Кремле прокомментировали задержание россиянки с рейса Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят задержанную россиянку с рейса ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.

«На этот раз мы исходим из безусловной необходимости отслеживания всех прав российской гражданки, обеспечение консульского доступа к российской гражданке, надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если конечно к ней нет вопросов в плане соблюдения законов», — пояснил пресс-секретарь президента России.

При этом Песков уточнил, что при возникновении подобных ситуаций Россия всегда предоставляет необходимую консульскую, юридическую и правовую помощь. Диппредставительства России ведут каждый отдельно взятый случай с российскими гражданами, которые задерживаются за границей, пояснил представитель Кремля.

Он также отметил, что относительно подобных ситуаций существуют достаточно оперативные механизмы взаимодействия.

«Во-первых существует венская конвенция и наше союзное государство. Наши журналисты, которые задерживались в Минске, оперативно отпускались после весьма энергичных контактов нашего дипломатического представительства в Минске», — рассказал Песков.

Помимо этого, представитель Кремля рассказал, что история с частной военной компанией «Вагнер» является «чистой воды провокацией». По словам Пескова, российская сторона неоднократно рассказывала «во всех красках» об этом событии.

Напомним, что в июле 2020 года в Белоруссии задержали 33 боевика из российской ЧВК «Вагнер». Это событие связывалось якобы с прибытием в Белоруссию более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Президент России Владимир Путин сообщил в августе того же года, что задержание было совместной акцией украинских и американских спецслужб.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту воздушного суда был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

24 мая российское посольство в Минске подтвердило задержание вместе с Протасевичем гражданки РФ Софии С., как позже стало известно, речь идет о Софии Сапеге.

В тот же день саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, при этом европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.