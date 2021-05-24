Белоруссия подтвердила задержание гражданки РФ

Россия получила от белорусской стороны уведомление о задержании гражданки РФ Софии С., сообщило российское посольство в Минске в понедельник, 24 мая.

«В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что с родителями задержанной встречался российский консул, который порекомендовал им адвоката на случай необходимости оказания юридической помощи. Посольство находится с ними в постоянном контакте.

Кроме того, дипмиссия направила соответствующий запрос в компетентные органы Белоруссии.

Ранее в этот день посольство РФ в Минске обратилось в белорусский МИД в связи с задержанием россиянки вместе с блогером Романом Протасевичем в столице республики. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянке.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту воздушного суда был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании лайнера.

Мировые лидеры на следующий день раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.