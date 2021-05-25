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Отец россиянки Сапеги заявил о ее аресте в Белоруссии на два месяца

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Арест россиянки Софии Сапеги, задержанной в Минске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Белоруссии, продлили на два месяца. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал отец девушки Сергей Дудич.

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«Совершенно верно, ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца»,— цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

Также во вторник российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, Минску пригрозили санкциями.

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