В МИДе назвали реакцию Запада на инцидент в Минске истерикой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске настоящей истерикой.

«Это настоящая истерика. Странная истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта. Ни разу, когда наши западные партнеры подобное совершали, они не сопровождали это аналогичными заявлениями, истеричными криками», — сказала Захарова 25 мая в эфире телеканала «Дождь».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В тот же день Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.