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В недолгий ящик: что помешало ЕС сформулировать свой подход к России

В следующий раз европейские лидеры обсудят отношения с РФ в конце июня
Фото: REUTERS/John Thys/Pool
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В недолгий ящик: что помешало ЕС сформулировать свой подход к России
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2021-05-25 15:57:00
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Лидеры Евросоюза вновь не смогли определиться с позицией по отношениям с РФ. Этот вопрос отошел на второй план на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, и в итоге стратегическую дискуссию перенесли на конец июня, когда пройдет следующий саммит ЕС. А до тех пор Брюссель будет следовать своему нынешнему подходу — Пяти принципам, которые действуют уже пять лет. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, даже если долгожданная стратегическая дискуссия состоится, принципиальных изменений в политике ЕС на российском направлении всё равно не будет.

Другой приоритет

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Свои выводы по России Евросовет обнародовал в первый день внеочередного саммита, который проходит в Брюсселе 24–25 мая. Принципиальной новизны они не содержали и оказались довольно скудны — всё внимание европейских лидеров было сконцентрировано на инциденте с самолетом Ryanair, который 23 мая на пути из Афин в Вильнюс произвел экстренную посадку в Минске.

Стратегическая дискуссия должна была пройти еще на саммите в марте 2021 года, однако ее было решено перенести на май. Как пояснил «Известиям» представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности Петер Стано, на этот раз обсуждения никто не переносил — разговор лидеров об отношениях с РФ состоялся. При этом он не уточнил, когда Брюссель намерен принять свою новую стратегию и предполагает ли она пересмотр Пяти основополагающих принципов, которые лежат в основе нынешнего подхода ЕС.

Итоговое заявление Евросовета по России на этот раз свелось к пяти пунктам: 1. Евросовет провел стратегическую дискуссию по РФ. 2. Он осуждает «незаконные, провокационные и подрывные действия России» в ЕС и за его пределами. 3. Выражает солидарность с Чехией. 4. Подтверждает свою приверженность Пяти руководящим принципам в отношении РФ и поручает главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю к уже плановому саммиту в июне подготовить доклад о взаимодействии с Россией. 5. Продолжит координацию с партнерами-единомышленниками.

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Жозеп Боррель

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Фото: REUTERS/Francisco Seco/Pool
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Следующая встреча Евросовета запланирована на 24–25 июня — именно тогда Жозеп Боррель представит свой доклад. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, ждать принципиальной трансформации европейского подхода не стоит.

— Это ясно сказано в заключениях Евросовета о том, что алгоритм действий должен укладываться в русло Пяти принципов, — сказал «Известиям» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. — В то же время очевидно, что любые изменения в политике Евросоюза будут отражать продолжающееся ухудшение отношений между Россией и ЕС и общую позицию европейских стран о том, что политика РФ — как внешняя, так и внутренняя — становится, как они сами заявили, всё более незаконной, провокационной и разрушительной. Если изменения и будут, то в негативную сторону.

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что пересмотра Пяти принципов не будет, потому что «не совсем понятно, зачем их пересматривать».

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— Определиться с позицией по России, желательно, не надо никогда, — сказал «Известиям» эксперт. — Евросоюз этого сделать не может и, на мой взгляд, не хочет. Внутри существуют очень серьезные разночтения между теми, кто за максимально жесткую позицию, теми, кто за гибкость, и теми, кому вообще всё равно. Свести это всё к единой позиции невозможно, поэтому все заявления ЕС строятся на сочетании критики с «мы понимаем важность» и «стремимся к». Никакая определенность не нужна. Общая атмосфера враждебная, но доводить до прямого и откровенного конфликта крупные страны не хотят, а делать что-то для изменения в конструктивную сторону не могут, да и тоже, в общем, не видят, зачем.

Рано или поздно Брюссель примет то, что будет названо «Стратегией ЕС в отношении России», но какой-то ясности, равно как и конкретного содержания, там не будет, подытожил Федор Лукьянов.

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собрание
Фото: REUTERS/Olivier Matthys/Poo

С санкциями тоже тихо

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На этом саммите также не было никаких заявлений о новых санкциях в отношении Москвы — объектом для европейских ограничений стала Белоруссия (лидеры решили, в частности, запретить полеты ее авиакомпаний в страны ЕС). Хотя, по словам представителей Брюсселя, этот вопрос с повестки не уходил: как сказала в интервью Чешскому радио накануне саммита замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, Россия, похоже, решила вести себя «как противник, и не остается ничего иного, как реагировать на это», именно поэтому лидеры должны были обсудить новые экономические санкции в отношении Москвы.

При этом собеседники «Известий» в дипломатических кругах Евросоюза признают: по этому вопросу страны придерживаются разных позиций и, чтобы прийти к общему знаменателю, им нужна дискуссия. Эту мысль подтвердил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель: по прибытии на саммит он заявил, что «ЕС должен избегать новых санкций против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней».

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: REUTERS/John Thys/Pool

С похожим утверждением 25 мая выступил президент Франции Эммануэль Макрон: по его словам, при решении долгосрочных проблем ограничения не эффективны. Путь к европейской безопасности лежит через диалог, и Евросоюз в своем июньском докладе должен представить эффективную политику в отношении России, отметил французский лидер.

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По мнению экспертов, к настоящему моменту санкции ЕС трансформировались в способ утвердиться перед электоратом, нежели реально на что-то повлиять.

— Они (Евросоюз. — «Известия»), в первую очередь работают со своими избирателями и показывают им, что стоят на твердых позициях — и в отношении Белоруссии, и в отношении России, — сказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — Но на деле понятно, что санкции — это дело пустое. Вот «Северный поток – 2» Европе нужен, и рано или поздно он будет достроен вне зависимости от отношения ЕС к РФ или к той же Белоруссии.

По оценке эксперта, тот факт, что Евросоюз отложил свое выступление по России подтверждает: единой линии у него на этот счет нет. Брюссель высказывает свое отношение, однако предложить что-то за или против он не может, подытожил Владимир Швейцер.

Справка «Известий»

В марте 2016 года по следам украинского кризиса и крымских событий Евросоюз утвердил пять основополагающих принципов политики ЕС в отношении России. Их назвали принципами Федерики Могерини — в честь тогдашней главы европейской дипломатии. Такой подход к РФ в Евросоюзе действует до сих пор.

Они сводятся к следующим пунктам:

1. Полная реализация Минских соглашений, без которой качественное развитие отношений будет невозможно.

2. Укрепление контактов в рамках программы Восточного партнерства с такими странами, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия.

3. Обеспечение устойчивости ЕС в сфере энергетической безопасности.

4. Развитие сотрудничества с РФ по отдельным направлениям международной повестки, которые представляют интерес для Евросоюза (Иран, Сирия, Ближний Восток в целом, миграция, борьба с терроризмом, климатические изменения и пр.).

5. Поддержка со стороны ЕС российского гражданского общества и связей между людьми.

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