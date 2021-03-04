Дразнил медведя: ЕС показал готовность к ухудшению отношений с Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел небольшое турне по бывшим республикам СССР — он побывал в Молдавии, Грузии и на Украине. Его визит в страны «Восточного партнерства» проходил на фоне кризиса в отношениях Брюсселя и Москвы. На Украине политик посетил Донбасс, в Грузии — границу с Южной Осетией, а в Молдавии поддержал президента в противостоянии с пророссийской оппозицией. Эксперты полагают, что таким образом Брюссель посылает четкий сигнал Москве. Ведь в конце марта состоится саммит ЕС, на котором страны-члены собираются пересмотреть стратегический подход к отношениям с Россией. Подробности — в материале «Известий».

Сигнал для Москвы

«Визит [Шарля] Мишеля в три страны «Восточного партнерства» станет символическим сигналом для Москвы в преддверии саммита ЕС в марте, на котором планируется провести стратегический пересмотр отношений между ЕС и Россией», — отреагировало издание Politico на турне председателя Европейского совета по Молдавии, Грузии и Украине. Турне политика проходило на фоне обострения отношений между Брюсселем и Москвой.

Вначале он отправился в Кишинев, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Мишель заявил, что ее избрание «открыло окно возможностей для налаживания более тесных отношений между Молдавией с Евросоюзом». Тем временем в самой стране продолжается противостояние партии Санду «Действие и солидарность» с Партией социалистов бывшего президента Игоря Додона, считающейся пророссийской.

Дразнил медведя Председатель Европейского совета Шарль Мишель на встрече с президентом Молдавии Майей Санду Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

После победы Санду на президентских выборах в республике начался политический кризис. Сторонники главы государства стали требовать отставки правительства, сформированного Партией социалистов, и проведения досрочных выборов. В результате в отставку был вынужден уйти премьер-министр Ион Кику. Однако теперь президент не дает утвердить состав кабинета, чтобы тем самым выйти на новые выборы. В результате противники Майи Санду обратились в Конституционный суд, который пришел к выводу о неправомерных действиях главы государства. Тогда президент 28 февраля потребовала как можно скорее распустить парламент.

Председатель Евросовета действия Санду полностью поддержал. «Госпожа президент, Европа на вашей стороне», — отметил он на брифинге по итогам встречи с молдавским лидером. Мишель также добавил, что Брюссель спонсирует реформирование страны, множество проектов по развитию молдавской инфраструктуры и гражданского общества. Помимо этого, он пообещал помочь Кишиневу получить вакцину от коронавируса. «ЕС уже мобилизовал €108 млн, чтобы доставить в Молдавию защитное снаряжение», — сообщил политик, добавив, что Кишинев уже получил первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере €50 млн. Следующий транш на ту же сумму будет выделен, после того как Молдавия выполнит все условия, предъявленные Брюсселем.

Дразнил медведя Председатель Европейского совета Шарль Мишель на брифинге с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

При этом Шарль Мишель подчеркнул, что поддержка Молдавии со стороны ЕС «идет рука об руку с процессом имплементации реформ». «Насколько широким будет окно возможностей для сотрудничества ЕС и Молдавии, целиком зависит от воли наших молдавских партнеров. Мы привержены укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдавией. Но наша поддержка тесно связана с выполнением [Кишиневом] демократических стандартов и соблюдением норм верховенства права», — пояснил европейский чиновник.

Посредник из ЕС

После этого председатель Европейского совета отправился в Грузию, что дало премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили повод написать в Twitter: «Визит Шарля Мишеля ясно показывает, что наш регион стратегически важен для ЕС».

В Тбилиси приезда высокопоставленного чиновника из Европы ждали. В стране надеются, что это поможет урегулировать внутриполитический кризис. Напряженность в Грузии сохраняется с октября прошлого года, когда провели парламентские выборы. На них с небольшим перевесом победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция обвинила власти в фальсификации. Некоторые депутаты от оппозиции отказались занимать свои места в парламенте, требуя проведения новых выборов. Неделю назад арестовали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. В Грузии объявили бессрочную акцию в его поддержку. Помимо этого, демонстранты требуют досрочных выборов. На фоне этого в отставку ушел премьер-министр Георгий Гахария.

Дразнил медведя Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: REUTERS/Georgian Presidential Press Service

Мишель выступил посредником между представителями властей и оппозиции: вначале провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Гарибашвили и лидерами оппозиционных партий, а потом пригласил стороны встретиться в резиденции главы государства для налаживания диалога . По словам европейского политика, он почувствовал, что все участники готовы обсуждать проблемы и найти выход из тупика. Он также добавил, что в середине марта пройдет заседание Совета Ассоциации Грузия-ЕС.

Помимо этого, председатель Европейского совета в сопровождении сотрудников Миссии по наблюдению ЕС посетил грузинское село Хурвалети на грузино-южноосетинской границе. Эта миссия появилась в зоне конфликта согласно договоренностям Саркози–Медведева после «пятидневной войны» 2008 года. Мишель отметил, что «Европейский союз привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии».

Пересмотр отношений

Завершал турне по странам «Восточного партнерства» Шарль Мишель визитом на Украину. Вначале он прилетел в Харьков, из которого вместе с президентом Владимиром Зеленским отправился на линию фронта в Донбасс. Там он встретился с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ и Операции объединенных сил Украины.

Еще до поездки глава Европейского совета заявил, что его визит означает поддержку Брюсселем суверенитета и территориальной целостности Украины. Как он впоследствии написал в своем микроблоге, «единственный путь — это полное выполнение Минских соглашений». По его словам, санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока не будут реализованы эти договоренности.

Дразнил медведя Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский в городе Счастье Луганской области Фото: Global Look Press/Oleksii Kovalovukrinform

После этого Мишель вместе с Зеленским отправились в Киев, где провели двусторонние переговоры. По словам европейского чиновника, Брюссель в течение 2021 года собирается пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной. «В следующем году вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнерство», — пояснил он. Подробности он не сообщил. В целом политик назвал свою поездку на Украину очень важной для принятия решений в отношении РФ на уровне ЕС.

Брюссель 1 марта ввел антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд решил заменить условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. Мишель подчеркнул, что это продемонстрировало сплоченность Евросоюза решительно и жестко продвигать и защищать свои ценности и интересы. 25–26 марта пройдет саммит Евросоюза, на котором планируют пересмотреть стратегический подход Брюсселя к отношениям с Россией.

Дразнил медведя Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве Фото: REUTERS/Sergey Dolzhenko

«Мы находимся в одной лодке, разделяем одинаковые ценности, одинаковые интересы. Сегодня и вчера был важный момент», — заявил европейский политик на пресс-конференции после встреч с Зеленским и его подчиненными. В этот же день стало известно, что послы 27 стран ЕС согласовали продление персональных санкций против некоторых россиян до 15 сентября 2021 года. Эти ограничительные меры, включающие запрет на поездки в ЕС и заморозку активов, ввели в марте 2014 года. Каждый год их продлевают, внося определенные корректировки.

«Более жесткое сдерживание России»

Турне председателя Европейского совета по трем странам, входящим в «Восточное партнерство», вписывается в «Пять пунктов» Могерини, которые фактически заменили собой стратегию Европейского союза в отношении России, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Среди них есть пункт об укреплении связей со странами «Восточного партнерства». В Европейском союзе сейчас даже не скрывают, что одно из приоритетных направлений работы на российском направлении — это как раз расширение сотрудничества с государствами, которым предлагаются альтернативные пути политического развития на постсоветском пространстве», — отметил эксперт в беседе с «Известиями». По словам Кортунова, Брюссель дает понять, что рассматривает эти государства в качестве своих партнеров на постсоветском пространстве.

Дразнил медведя Визит председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию Фото: REUTERS/Georgian Presidential Press Service

Визит Шарля Мишеля в Молдавию, Грузию и на Украину — это четкий сигнал России, самим этим государствам, а также США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Так, Москве они дают понять, что ЕС готов пойти на очень серьезное ужесточение. «Если раньше мы говорили о глубоком тупике, кризисе, взаимной отчужденности в отношениях с Брюсселем, то теперь можно сказать о полноценной конфронтации, потому что ЕС, во-первых, перешел красную линию в части вмешательства во внутриполитические дела России. А во-вторых, он переходит к более жесткому сдерживанию России на постсоветском пространстве», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По мнению политолога, ЕС дает понять Москве, что готов перейти на качественно новый уровень ухудшения отношений. «В совокупности это просто приведет к прекращению политического диалога между Россией и институтами Европейского союза. Мы по-прежнему будем обсуждать политические вопросы со странами-членами, но не с Брюсселем», — полагает Суслов .

Специалист уверен, что своими действиями ЕС также послал сигнал Вашингтону, сообщив о готовности проводить совместную политику в отношении Москвы. «Брюссель показал, что готов единым фронтом с Вашингтоном противодействовать России, а также активизировать политику сдерживания Москвы на постсоветском пространстве», — пояснил политолог.