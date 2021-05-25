Авиакомпания AirBaltic с 27 мая приостановит полеты из Риги в Минск

Латвийская авиакомпания AirBaltic с 27 мая приостановит все полеты из Риги в Минск, сообщает во вторник, 25 мая, пресс-служба перевозчика.

Соответствующее решение принято властями страны и стало следствием инцидента с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в аэропорту белоруской столицы после сообщения о ложном минировании.

«По решению правительства Латвии и по официальной рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации латвийская авиакомпания airBaltic отменяет все рейсы из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления», — сказано в тексте.

Отмечается, что данная ситуация повлияет в целом на 126 рейсов между Ригой и Минском до конца октября. В летний период авиакомпания airBaltic планировала осуществлять на этом маршруте до трех рейсов в неделю.

Кроме того, до конца октября авиаперевозчик будет избегать воздушное пространство Белоруссии. Это, по информации пресс-службы, скажется более чем на 1,5 тыс. рейсах.

Ранее во вторник британские власти запретили самолетам белорусских авиакомпаний летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения.

В этот же день белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.