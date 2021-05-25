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Авиакомпания «Белавиа» объявила об остановке полетов на Украину

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

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«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года», — сообщается на сайте авиакомпании во вторник, 25 мая.

Кроме того, во вторник отменяются ночные рейсы в Киев и в Одессу. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета, отметили в авиакомпании.

Ранее во вторник на Украине заявили, что страна с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику, в таможенных пунктах аэропортов. Решение принято из-за инцидента с самолетом Ryanair.

В свою очередь в посольстве Белоруссии в Киеве назвали данное решение абсурдным и направили ноту протеста в украинский МИД.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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