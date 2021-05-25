В Бельгии сравнили ситуацию в Белоруссии с извержением вулкана

Представитель авиакомпании Brussels airlines Маайке Андриес 25 мая сравнила ситуацию с вероятным запретом полетов над Белоруссией с извержением вулкана.

Она отметила, что сложившаяся ситуация похожа на последствия извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудля весной 2010 года. Тогда это стало причиной парализации авиасообщения в Северной Европе и прилегающих странах на несколько недель.

«Другие случаи в прошлом, которые приходят на ум, - это, конечно, ситуация в регионе Донбасса, которая заставляет избегать региона Восточной Украины», — передает «РИА Новости» слова представителя пресс-службы авиакомпании Маайке Андриес.

Извержение Эйяфьятлайокудля весной 2010 года в Исландии стало причиной парализации авиасообщения в Северной Европе и прилегающих странах на несколько недель.

Ранее в этот же день ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки борта его задержали.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

После этого латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не проводить полеты над территорией Белоруссии. Власти республики заявили о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов.

24 мая правительство Великобритании потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии, поскольку это может навредить безопасности пассажиров.

В то же время Росавиация заявила о штатных полетах российских самолетов через Белоруссию.