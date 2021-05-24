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Росавиация заявила о штатных полетах самолетов РФ через Белоруссию

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Российские авиакомпании выполняют полеты через Белоруссию и в республику в штатном режиме. Об этом в понедельник, 24 мая, заявили «Известиям» в Росавиации.

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«Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении», — сообщили в агентстве.

Ранее в этот же день ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки борта его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

После этого латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не проводить полеты над территорией Белоруссии, а власти республики заявили о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В Белоруссии же была создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета. Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил, что инцидент политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

По словам дипломата, вместо желания объективно разобраться в произошедшем «снова зазвучали лозунги о санкциях».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Директор по научным программам Германо-российского форума Александр Рар прокомментировал «Известиям» сложившуюся ситуацию. По его словам, Белоруссия сама может закрыть Европе транзитные пути в Азию. При этом эксперт указал, что, по его мнению, всё это в большей степени «эмоциональные выкрики», однако добавил, что введение западными странами санкций против республики очевидно.

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