Обмен сомнениями: как Лукашенко ответил на обвинения из-за посадки лайнера

Власти Белоруссии не нарушали международное право, сажая лайнер Ryanair, на борту самолета находился террорист, который хотел устроить в стране «кровавый мятеж», а сообщения о заложенной на борту бомбе пришли из Швейцарии. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил, выступая перед парламентом 26 мая. Он посетовал, что Запад отказался сотрудничать с Минском по этому инциденту. Между тем Евросоюз продолжает рассматривать возможность введения новых санкций против Белоруссии.

Без манипуляций

26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Выступая в Доме правительства, глава республики выдвинул свою версию произошедшего над Минском 23 мая. По его словам, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии . В МИД европейской страны эту информацию чуть позже опровергли. Как заявил Александр Лукашенко, на борту находился террорист, о чем «знали за пределами Беларуси». «Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске», — отметил политик . Он вновь заявил, что данные действия были продиктованы исключительно необходимостью спасти жизни людей, при этом никакие нормы международного права не были нарушены.

Обмен сомнениями Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Глава республики также отклонил обвинения в использовании истребителя МиГ-29 для принуждения лайнера к посадке . По его словам, это «абсолютная ложь», как и информация об удержании в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми. «Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — заверил политик.

Напомним, на борту ирландского лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После приземления самолета молодого человека задержали вместе со спутницей россиянкой Софьей Сапегой. 26 марта в КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич в качестве боевика-наемника участвовал в действиях запрещенного на территории РФ батальона «Азов» на Украине. Софья Сапега подозревается в нарушении нескольких статей УК республики. 26 мая в МИД РФ сообщили, что Сапеге должны предъявить обвинение в течение 10 дней. При этом ведомство получило от белорусской стороны разрешение на допуск консула к россиянке.

Александр Лукашенко во время своего выступления заявил об угрозе, исходившей от пассажира Ryanair. По его словам, задержанный оппозиционер собирался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж». «Мы не позволим террористам и экстремистам манипулировать нами», — сказал он .

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в свою очередь, 26 мая заявила о подготовке к новой «активной фазе» протеста. Однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, потенциал для таких акций в стране невелик . Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что ждать столь бурных демонстраций, как в прошлом году, не стоит.

Обмен сомнениями Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска Фото: REUTERS

— По социологии запроса на протест уже практически нет. Кто хотел, тот выступил. Они свое отходили, — заявил «Известиям» политолог .

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, стоит признать, что белорусской системе удалось купировать протесты.

— В стране уже предотвратили госпереворот . С другой стороны, наивно полагать, что возможность возобновления демонстраций и деструктивных действий так называемой оппозиции полностью исключена, — пояснил «Известиям» политолог.

По его словам, западные страны, которые уже занимались дестабилизацией ситуации в Минске, будут продолжать использовать любой повод, чтобы мобилизовать тех белорусов, которые готовы и дальше расшатывать политическую ситуацию в республике.

А поговорить

Европейская реакция на экстренную посадку самолета выразилась в воздушном бойкоте. Более 20 государств запретили своим авиаперевозчикам перемещаться над Белоруссией или отозвали разрешение на полеты Belavia к себе . 26 мая к списку последних добавилась Финляндия. Иллюстрацией этого бойкота стала ситуация с рейсом Belavia, летевшим по маршруту Минск–Барселона. Пилотам пришлось летать кругами у польской границы, так как Варшава не пускала самолет в воздушное пространство страны . Как заявил представитель латвийского авиарегулятора, ограничения ЕС для белорусской авиации пока планируется ввести до осени.

Помимо авиационного бойкота ЕС пригрозил введением новых рестрикций. 26 мая дипслужба ЕС выразила надежду, что четвертый пакет санкций по Белоруссии будет готов к заседанию глав МИД объединения 21 июня . Как ранее заявляли «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), ограничения коснутся физических и юридических лиц республики, «ответственных за репрессивную политику». Тем не менее в МИД Латвии сообщали о возможности и секторальных санкций, затрагивающих ключевые экономические отрасли. По данным источников Bloomberg, ЕС может ввести меры против белорусских калийных удобрений. Это один из ключевых секторов ее экспорта.

— ЕС также начал работу над необходимыми мерами по запрету пролета над воздушным пространством ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращению им доступа в аэропорты Евросоюза. Однако стоит отметить, что наша цель — не граждане Белоруссии, а экономические интересы режима , который получает прибыль от государственных компаний и предприятий, — заявили «Известиям» в ЕК.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Запад отказался от участия в расследовании инцидента с самолетом . Днем ранее Минск пригласил представителей Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), авиавластей ЕС и США для расследования инцидента. Однако в ИКАО лишь заявляли, что 27 мая пройдет срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете организации по поводу инцидента. Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро и вовсе поручил начать расследование по факту «принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске».

Обмен сомнениями Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил 26 мая, что «под правозащитными предлогами Запад атакует суверенитет страны» . Исходя из этого, Минск, по словам министра, рассматривает сворачивание сотрудничества с ЕС по вопросам нелегальной миграции, гуманитарных проектов и других направлений. Александр Лукашенко также заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, Белоруссия правильно поступает, предлагая международное расследование. Однако насколько это предложение искреннее — открытый вопрос, считает эксперт.

— Надо понимать, что на Западе открыто говорят, что этот инцидент — пиратский акт, а данные Белоруссии — вранье. В том числе теория Минска о причастности к минированию самолета якобы группировки ХАМАС. Международное расследование должно происходить только при условии предоставления честных данных , — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, для европейцев особое значение играет аспект нарушения прав человека в этой истории. Если Белоруссия не отпустит по требованию Запада Романа Протасевича, вести диалог напрямую сторонам, скорее всего, не удастся, считает политолог.

О необходимости посредника в переговорах еще 24 мая заявляли во Франции. Госсекретарь при МИД страны Клеман Бон выразил мнение, что с целью урегулирования политической ситуации в Белоруссии Евросоюз должен контактировать с Россией в рамках ОБСЕ.

Сам Александр Лукашенко заявил в среду, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с попавшими под санкции компаниями, в том числе продажу Белоруссии нефти . Речь об этом может пойти на встрече лидеров стран 28 мая в Сочи.

Еще одним пространством для обсуждения этой ситуации с участием РФ, как отметили опрошенные «Известиями» политологи, может стать Женева. На грядущем саммите Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом тема Белоруссии явно прозвучит.

Кирилл Коктыш в беседе с «Известиями» отметил, что Соединенные Штаты включались в ситуацию с Белоруссией с 2001 года. «В то же время расшибать голову ради этой страны США неинтересно», — заключил эксперт. По крайней мере, Белый дом на этот раз не обвиняет РФ в причастности к инциденту с Ryanair. Так что этот диалог может принести плоды.