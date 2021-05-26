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Польша запретила белорусским самолетам вход в свое воздушное пространство

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Власти Польши решили ввести запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиакомпаний. Об этом в среду, 26 мая, сообщил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер в Twitter.

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«Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Белоруссии», — написал он.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет авиакомпании «Белавиа», летевший рейсом Минск–Барселона, развернули в воздухе. Как рассказал пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич, борт не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией.

Как отметили в «Белавиа», у борта, на котором находились 54 пассажира, были все разрешения на выполнение данного рейса, самолет вылетел из аэропорта по расписанию. При этом в пресс-службе авиакомпании рассказали, что, как выяснилось позже, за три минуты до вылета борта авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета, не уведомив об этом компанию.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софией Сапегой.

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