Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным попавшие под санкции компании
Мир
Россия призвала к мирному урегулированию конфликта в Мали
Общество
Собянин предложил создать зоны для вакцинированных в ресторанах
Мир
В КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к батальону «Азов»
Мир
Летевший в Барселону борт «Белавиа» вернулся в Минск из-за запрета Франции
Экономика
Во Всемирном банке заявили о рисках перегрева рынка ипотеки в России
Общество
В регионах России начали вакцинировать домашних животных от COVID-19
Мир
Белоруссия продлила срок задержания россиянки Сапеги на два месяца
Общество
Рабочие нашли похожий на снаряд времен ВОВ предмет на северо-западе Москвы

В Польше сообщили о запрете Франции на полет самолета «Белавиа»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. Об этом в среду, 26 мая, заявил пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

«Наши службы передали экипажу этого самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов <...> Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции, и он сейчас решает, что делать дальше», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, как отметили в польском управлении гражданской авиации, допуск самолетов в воздушное пространства не находится в компетенции ведомства.

«Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов <...> Я вижу самолет сейчас. Самолет сейчас двигается в направлении Польши. Я не знаю, почему он летает кругами. Я не знаю, что произошло», — приводит ТАСС слова представителя управления.

Она также добавила, что сейчас готовится к посадке самолет, летевший из Минска в Варшаву, также летит самолет из Амстердама в Минск.

Ранее в среду сообщалось, что самолет авиакомпании «Белавиа», летевший рейсом Минск–Барселона, развернули в воздухе.

По словам пользователей соцсетей, самолет летает кругами в районе Брестской области, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу посадки.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

На следующий день стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. Тогда же «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

26 мая «Белавиа» также вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм по 30 октября, приостановила полеты в Латвию до 25 июня.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. В тот день он совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ, задержали в аэропорту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021