В Польше сообщили о запрете Франции на полет самолета «Белавиа»

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. Об этом в среду, 26 мая, заявил пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич.

«Наши службы передали экипажу этого самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов <...> Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции, и он сейчас решает, что делать дальше», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, как отметили в польском управлении гражданской авиации, допуск самолетов в воздушное пространства не находится в компетенции ведомства.

«Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов <...> Я вижу самолет сейчас. Самолет сейчас двигается в направлении Польши. Я не знаю, почему он летает кругами. Я не знаю, что произошло», — приводит ТАСС слова представителя управления.

Она также добавила, что сейчас готовится к посадке самолет, летевший из Минска в Варшаву, также летит самолет из Амстердама в Минск.

Ранее в среду сообщалось, что самолет авиакомпании «Белавиа», летевший рейсом Минск–Барселона, развернули в воздухе.

По словам пользователей соцсетей, самолет летает кругами в районе Брестской области, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу посадки.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

На следующий день стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. Тогда же «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

26 мая «Белавиа» также вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм по 30 октября, приостановила полеты в Латвию до 25 июня.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. В тот день он совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ, задержали в аэропорту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.