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Лукашенко пообещал жесткую реакцию Белоруссии на санкции Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, 26 мая, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

«На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого наелись. А потому, что вы там на Западе не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно», — сказал белорусский лидер в ходе выступления в парламенте.

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Также в ходе мероприятия Лукашенко рассказал, что в пассажирском самолете Ryanair, который экстренно сел в Минске, находился террорист. По его словам, об этом знали далеко за пределами Белоруссии. Также президент республики указал, что действия Минска в ситуации с лайнером были адекватными и соразмерными риску информации о минировании.

Выступление Лукашенко проходит на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. Это связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Тогда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

В тот же день президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

В свою очередь, 25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета и сравнила такой ответ ЕС с истерикой.

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