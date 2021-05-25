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Байден назвал инцидент с Ryanair прямым оскорблением международных норм

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Президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных, говорится в заявлении Белого дома от 24 мая.

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«Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела», — говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что приветствует о призыве Европейского союза к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам. Также он выразил поддержку инициативе разработать варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями.

В тот же день сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил инцидент с Ryanair с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Салливан назвал «наглым и опасным» приземление самолета после сообщения о взрывном устройстве на борту. Он также призвал к освобождению Протасевича и заявил, что «Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Данные о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС

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