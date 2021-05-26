Лукашенко заявил о переходе Запада к этапу «удушения» Белоруссии

Западные страны перешли от организации бунтов в Белоруссии к «этапу удушения». Об этом в среду, 26 мая, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — отметил глава государства в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Слова президента приводит агентство «БелТА».

Власти Белоруссии в ходе протестных акций граждан принимали жесткие меры, и в результате, как подчеркнул Лукашенко, им удалось «в зародыше подавить волну неонацизма».

Однако европейские страны, по мнению президента, разработали новую тактику поведения и перешли к «удушению». Подобные меры со стороны Запада вскоре ожидают и Россию, уверен политик. Он добавил, что «сильные мира сего» ведут борьбу за сферы влияния на фоне пандемии коронавируса.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна.

Позже на саммите ЕС после инцидента с самолетом Ryanair было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии, завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, аткивно вмешивались во внутренние дела Белоруссии.