Лукашенко заявил о присутствии террориста на борту Ryanair

В пассажирском самолете Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая, находился террорист и об этом знали далеко за пределами Белоруссии. Об этом 26 мая заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе выступления в Доме правительства в среду, 26 мая.

«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных?» — заявил Лукашенко, говоря о задержании Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

По словам Лукашенко, экипаж пассажирского лайнера советовался с «хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе», но решил приземлиться в Минске.

Как продолжил президент Белоруссии, три пассажира вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса.

«Но из них сделали фейковых сотрудников КГБ», — добавил он.

Ранее в этот день Лукашенко указал, что недруги извне перешли от организации бунтов в Белоруссии к «этапу удушения». При этом действия Минска в ситуации с самолетом президент назвал адекватными и соразмерными риску информации о минировании.

Выступление президента Белоруссии проходит на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказались от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

В тот же день президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.