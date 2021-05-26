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Рейс Минск–Барселона развернули в воздухе
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Рейс Минск–Барселона развернули в воздухе

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Рейс авиакомпании «Белавиа» Минск–Барселона развернули в воздухе, сообщил 26 мая телеканал РЕН ТВ.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

Пользователи соцсетей, указал телеканал, сообщили, что самолет летает кругами в районе Брестской области, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу посадки. По информации белорусских интернет-пользователей, разворот самолета связан с его недопуском в польское воздушное пространство.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее, 24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

25 мая стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. 25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

26 мая «Белавиа» также вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм по 30 октября, приостановила полеты в Латвию до 25 июня.

Реакция европейских стран последовала за инцидентом, который 23 мая произошел с лайнером авиакомпании Ryanair, в тот день он совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ, задержали в аэропорту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

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