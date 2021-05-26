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Адвокат Сапеги подал жалобу в СК Белоруссии на ее задержание

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Защита гражданки России Софьи Сапеги подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет (СК) Белоруссии. Об этом адвокат Александр Филанович, представляющий интересы задержанной, заявил в среду, 26 мая, ТАСС.

«Адвокатом подана жалоба в центральный аппарат Следственного комитета Республики Белоруссии на задержание Софии. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания», — сказал юрист.

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В этот же день Филанович рассказал, что не был допущен к своей подзащитной, и на следующий день предпримет новую попытку встречи, сообщается на сайте 360tv.ru.

По словам Филановича, делом Сапеги также будут заниматься еще двое его коллег.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил, что задержанной в Минске россиянке Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Он напомнил, что в Белоруссии уже объяснили причину ее задержания. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

Арест Сапеги в Белоруссии ранее был продлен на два месяца. Накануне в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни, передает RT. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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