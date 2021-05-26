В Кремле заявили об оказании помощи задержанной в Минске россиянке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в среду, 26 мая, сообщил, что задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь.

«Мне неизвестно, о том, чтобы какие-то де-юре приходили обращения или де-факто, мне известно, что это было озвучено в СМИ. Здесь можно сказать одно: безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки, вы знаете, что и Министерство иностранных дел РФ об этом говорило», — отметил Песков.

Он напомнил, что в Белоруссии уже объяснили причину задержания гражданки России. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

«Мы видели ее признательные показания, но в любом случае она имеет право на защиту, безусловно, будет оказано всё необходимое содействие в обеспечении ее защиты», — заключил представитель Кремля.

Позднее адвокат Сапеги рассказал, что собирается получить разрешение на встречу в россиянкой в течение дня.

Задержанной в Минске Софье Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

Накануне арест Сапеги продлили на два месяца. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с гражданкой РФ.

В тот же день в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Софья Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Ряд международных перевозчиков отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в Евросоюзе также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

25 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна в ответ на санкции ЕС подготовила различные варианты мер, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита.