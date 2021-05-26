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В Белоруссии пообещали принять меры в ответ на санкционную политику Запада

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Власти Белоруссии в ответ на санкционную политику Запада подготовили различные варианты ответных мер, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом в среду, 26 мая, заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече парламентариев с президентом республики Александром Лукашенко.

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«Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита», — сообщил Головченко.

Политик отметил, что в условиях санкционного давления властям государства придется заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, направленных на укрепление суверенитета и независимости страны.

«Цель [санкций] была простая — отрезать от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны. Этот план не удался» — заключил Головченко.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

Заявление Лукашенко прозвучало на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. Это связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Тогда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

В свою очередь, 25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета и сравнила такой ответ ЕС с истерикой.

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