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Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы
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Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

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Задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Об этом в среду, 26 мая, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

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«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что она может получить до 12 лет тюрьмы. В ближайшее время с девушкой должен встретиться адвокат.

Накануне стало известно о том, что арест Сапеги продлили на два месяца. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой.

В тот же день в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

25 мая российский консул встретился с родителями задержанной и рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав граждан РФ, который уже приступил к работе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят Сапегу. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного, признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Сапегой задержали после посадки лайнера.

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