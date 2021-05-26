Белоруссия продлила срок задержания россиянки Сапеги на два месяца

Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания гражданки РФ Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца. В течение 10 дней ей предъявят обвинения. Об этом 26 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство РФ в Белоруссии получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовных деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу», — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИДа отметила, что Сапега в ходе консульского визита жалоб не высказала, но попросила оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, что и было сделано.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил, что задержанной в Минске россиянке Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Он напомнил, что в Белоруссии уже объяснили причину задержания гражданки России. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

Задержанной в Минске Софии Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

Накануне в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.