Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме

Певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении, прошла в финал международного конкурса. Первый полуфинал прошел во вторник, 19 апреля, в Роттердаме на арене Ahoy.

Артистка вышла на сцену под третьим номером с песней Russian Woman. Она появилась на сцене в большом платье, сшитом из тканей, присланных женщинами различных национальностей со всей России. Затем она вышла из объемной одежды, которая символизирует стереотипы о роли женщины, в красном комбинезоне.

В финал также прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Результат был определен по итогам голосования жюри и телезрителей стран – участниц полуфинала.

По итогам полуфинала Манижа выступила на пресс-конференции. Певица поделилась, что последние два месяца были изматывающими, и сказала, что в финале будет «чуть более сумасшедшей», чем сейчас. Она также отметила, что гордится тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

«Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой», — сказала артистка.

29-летняя Манижа — российская певица таджикского происхождения. Она стала популярна благодаря своим авторским музыкальным видеороликами и каверами в социальной сети Instagram.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно 8 марта. Ее выбрало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая. Второй полуфинал запланирован на 20 мая. В финал, который назначен на 22 мая, выйдут по 10 участников каждого полуфинала.