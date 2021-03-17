В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России

В России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается и ситуация с COVID-19 стала более стабильной, однако эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Об этом в среду, 17 марта, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

«На сегодняшний день как бы эта инфекция стала более стабильна, мы немножко выдохнули, что цифры заболеваемости снизились, что у нас в стране, и в целом в мире, но пока, к большому сожалению, ситуация остается весьма напряженной», — сказала она на онлайн-семинаре «Аллергология: новые горизонты».

Эксперт подчеркнула, что большие надежды на улучшение ситуации с распространением вируса в стране связаны с вакцинацией населения и формировании иммунной прослойки.

Ранее в среду оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением инфекции сообщил, что в России зарегистрировали 8998 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 418 436 случаев COVID-19, выздоровели 4 024 975 человек, скончались 93 364 пациента.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что почти 1,25 млн человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии коронавируса в России. В этот же день глава ведомства сообщил, что в стране зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе британского.

Тогда же стало известно, что в стране выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции. При этом 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

12 марта Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавируса позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. Она отметила, что вакцинация сейчас является одной из важнейших задач, потому что на COVID-19 влияет фактор сезонности.

В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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