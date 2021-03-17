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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России

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В России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается и ситуация с COVID-19 стала более стабильной, однако эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Об этом в среду, 17 марта, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

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«На сегодняшний день как бы эта инфекция стала более стабильна, мы немножко выдохнули, что цифры заболеваемости снизились, что у нас в стране, и в целом в мире, но пока, к большому сожалению, ситуация остается весьма напряженной», — сказала она на онлайн-семинаре «Аллергология: новые горизонты».

Эксперт подчеркнула, что большие надежды на улучшение ситуации с распространением вируса в стране связаны с вакцинацией населения и формировании иммунной прослойки.

Ранее в среду оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением инфекции сообщил, что в России зарегистрировали 8998 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 418 436 случаев COVID-19, выздоровели 4 024 975 человек, скончались 93 364 пациента.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что почти 1,25 млн человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии коронавируса в России. В этот же день глава ведомства сообщил, что в стране зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе британского.

Тогда же стало известно, что в стране выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции. При этом 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

12 марта Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавируса позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. Она отметила, что вакцинация сейчас является одной из важнейших задач, потому что на COVID-19 влияет фактор сезонности.

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В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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