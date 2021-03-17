Впервые с октября в РФ выявили менее 9 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8998 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года. Об этом 17 марта заявил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением инфекции.

В стране за последние 24 часа 10 755 пациентов выздоровели, 427 человек скончались.

Самое большое число случаев заболевания зафиксировано в Москве (1201), Санкт-Петербурге (927) и Подмосковье (436).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 418 436 случаев COVID-19, выздоровели 4 024 975 человек, скончались 93 364 пациента.

16 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса.

В тот же день сообщалось, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса.

По мнению директора Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, в Россию его могли завести путешественники.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что вопрос полного закрытия российских границ в связи с обнаружением в России южноафриканского штамма коронавируса не обсуждается.

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