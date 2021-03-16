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Вирусолог озвучил версию появления штамма коронавируса из ЮАР в России

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Южноафриканский штамм коронавируса могли завести в Россию путешественники. Такое мнение высказал во вторник, 16 марта, директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
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«У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют. Вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог также считает, что необходимо дождаться результатов исследований о заразности штамма.

О том, что в России выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции стало известно ранее в этот же день.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в стране пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

Тогда она также уточняла, что Россия к тому времени еще не получила образец южноафриканского штамма коронавируса. По ее словам, специалисты ЮАР пообещали передать штамм российской стороне, но отдали его американцам. В то же время она отметила, что российские вакцины эффективны против всех штаммов.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, выявленного в ноябре 2020 года в Великобритании, так как приобретает мутации, которые способствуют повторному заражению людей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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