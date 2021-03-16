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В МИДе оценили вероятность закрытия границ из-за нового штамма коронавируса

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Вопрос полного закрытия российских границ в связи с обнаружением в стране южноафриканского штамма COVID-19 не обсуждается. Об этом заявил 16 марта «РИА Новости» замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Такой информации нет»,– сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли возможность полного закрытия границ на повестке дня.

По словам Иванова, в настоящее время уже действуют определенные ограничения, а решения по каждому конкретному государству принимаются на уровне оперативного штаба. Он отметил, что учитываются мнения разных министерств и ведомств, в первую очередь Роспотребнадзора.

Иванов добавил, что авиасообщение ЮАР и РФ пока не восстановлено.

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