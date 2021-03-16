Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма коронавируса

Южноафриканский штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются существующими вакцинами от COVID-19. Об этом рассказал российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Самое неприятное, что он немножко хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами, поэтому это очень неприятная новость. Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», — сказал Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

Он объяснил, что, несмотря на это, существующие вакцины все-же нейтрализуют новый штамм, однако в меньшей степени, чем другие штаммы.

Альтштейн отметил, что спрогнозировать, какой штамм будет распространяться сильнее, пока нельзя, так как это будет видно в дальнейшем. При этом, по его мнению, «катастрофического перелома» в пандемии не будет.

О том, что в России выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, стало известно ранее в этот же день. Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что его могли завести в Россию путешественники.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что разработанные в России вакцины от COVID-19 эффективны против южноафриканского штамма коронавируса.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, выявленного в ноябре 2020 года в Великобритании, так как приобретает мутации, которые способствуют повторному заражению людей.