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Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма коронавируса

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Южноафриканский штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются существующими вакцинами от COVID-19. Об этом рассказал российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Самое неприятное, что он немножко хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами, поэтому это очень неприятная новость. Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», — сказал Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

Он объяснил, что, несмотря на это, существующие вакцины все-же нейтрализуют новый штамм, однако в меньшей степени, чем другие штаммы.

Альтштейн отметил, что спрогнозировать, какой штамм будет распространяться сильнее, пока нельзя, так как это будет видно в дальнейшем. При этом, по его мнению, «катастрофического перелома» в пандемии не будет.

О том, что в России выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, стало известно ранее в этот же день. Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что его могли завести в Россию путешественники.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что разработанные в России вакцины от COVID-19 эффективны против южноафриканского штамма коронавируса.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, выявленного в ноябре 2020 года в Великобритании, так как приобретает мутации, которые способствуют повторному заражению людей.

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