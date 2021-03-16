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Эксперт подтвердил эффективность вакцин РФ против штамма коронавируса из ЮАР

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Разработанные в России вакцины от COVID-19 эффективны против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
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«На самом деле исследования такие в РФ уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос об эффективности российских вакцин против южноафриканского штамма.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга во вторник заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса.

По его словам, исследование о защите от других штаммов идет, а результаты могут появиться через неделю.

Гинцбург добавил также, что промежуток между первой и второй прививками при вакцинации «Спутником V» можно увеличить до 60 дней.

О том, что в России выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, стало известно ранее в этот же день. Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что южноафриканский штамм коронавируса могли завести в Россию путешественники.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в стране пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, выявленного в ноябре 2020 года в Великобритании, так как приобретает мутации, которые способствуют повторному заражению людей.

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