Попова дала оптимистичный прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Существование в России нескольких вакцин от коронавирусной инфекции позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. Об этом 12 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня он [прогноз] самый оптимистичный, потому что есть вакцина. И не одна. Российская Федерация — единственная страна, где есть три вакцины на разных платформах, разработанные учеными отечественных государственных научных учреждений», — рассказала Попова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что массовая вакцинация сейчас является одной из важнейших задач, так как на COVID-19 влияет фактор сезонности. Попова отметила, что сейчас стоит задача создать такую прослойку привитых от коронавируса людей, которая не даст вирусу распространяться.

«Мы ждем серьезных возможных осложнений в осенний период, если мы вдруг почему-либо не успеем привить то количество населения, которое есть», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее в этот день Попова заявила о риске распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены домашнего режима. По ее словам, именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, чтобы избежать риска их заражения коронавирусом.

Также глава Роспотребнадзора уверила, что люди, переболевшие распространенными на территории России мутациями COVID-19, а также сделавшие прививку, не заболеют британским штаммом.

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