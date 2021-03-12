Попова назвала защищенные от британского штамма группы россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что люди, переболевшие распространенными на территории России мутациями COVID-19, а также сделавшие прививку, не заразятся британским штаммом. Об этом она сообщила в пятницу, 12 марта, в интервью ТАСС.

«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский», — сказала она.

Попова добавила, что такая же ситуация по всем остальным штаммам.

Как отметила глава ведомства, специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и вакцинированных российскими препаратами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории РФ штаммы, а к другим — британский. Таким образом они исследуют, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке, вирусы.

Ранее руководитель Роспотребнадзора сообщила, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса, предположительно, на усиление эпидемического процесса не влияют. Она пояснила, что есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов — это британский штамм коронавируса, но при этом иного развития эпидемического процесса в данных странах нет.

10 марта ученые Великобритании, проведя соответствующее исследование, заявили, что британская мутация коронавируса B.1.1.7 вдвое смертоноснее предыдущих вариаций COVID-19.

Новый вариант коронавируса выявили в Соединенном Королевстве в конце 2020 года. Мутация на 70% заразнее других разновидностей SARS-CoV-2.

Британский штамм коронавирусной инфекции по состоянию на 3 марта выявили в 43 странах. Как отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России пока нет широкого распространения британского штамма.