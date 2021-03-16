Мурашко назвал число случаев COVID-19 в России на пике пандемии

Почти 1,25 млн человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии коронавируса в России. Об этом 16 марта рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«До 270 тыс. коек было в пики развернуто, и под наблюдением находились до 1,25 млн человек на пике заболеваемости», — приводит его слова «РИА Новости».

Мурашко отметил, что медицинская служба с такими объемами и нагрузкой справлялась.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавируса позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. Она отметила, что вакцинация сейчас является одной из важнейших задач, потому что на COVID-19 влияет фактор сезонности.

В феврале вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, которые были введены на фоне пандемии, будут действовать в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом стабилизируется.