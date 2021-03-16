В Молдавии четыре человека заболели COVID-19 после вакцины AstraZeneca

В Молдавии четыре человека, которые ранее прошли вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, заболели COVID-19, сообщила 16 марта эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.

По ее словам, эти люди были вакцинированы во время инкубационного периода, когда они не знали, что инфицированы COVID-19.

«С момента вакцинации до даты подтверждения положительного результата на COVID-19 прошло от двух до десяти дней», — передает слова Цуркан молдавская газета Сotidianul.

Эпидемиолог также сообщила, что в общей сложности 334 медицинских сотрудника, получивших вакцину AstraZeneca, обнаружили побочные эффекты.

«Из 334 человек 326 имеют легкие формы: повышение температуры тела, головная боль, слабость, боль и покраснение. У восьми из них реакция умеренная: более выраженные боли, рвота », — заявила Цуркан.

Вакцинация в Молдавии стартовала 2 марта. В республике используют препарат AstraZeneca.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в конце прошлого года пообещал выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. 27 февраля в страну прибыла первая партия — 21,6 тыс. доз препарата от компании AstraZeneca, 4 марта была получена партия из 14,4 тыс. доз вакцины через платформу COVAX.

Кроме того, Молдавия получила 2 тыс. доз вакцины Sinopharm от властей ОАЭ, их еще не передали в центры вакцинации.

4 марта сообщалось, что Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации министерства здравоохранения Молдавии решил использовать 10 типов вакцин от коронавируса, в том числе российскую вакцину «Спутник V». Было одобрено использование следующих вакцин: Pfizer Biontech, AstraZeneca — UK, AstraZeneca — Sk Bio, AstraZeneca — SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center («Спутник V»), CanSinoBio.

Решение было принято на фоне ухудшающейся эпидемической обстановки в стране.

26 февраля агентство по лекарствам Молдавии зарегистрировало три вакцины от коронавируса — Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V», передает RT.

Ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca на фоне сообщений о случаях тромбоэмболии с пациентами, вакцинированными этим препаратом от коронавируса.

В Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, Эстонии и ряде других вакцинацию приостановили, руководствуясь мерами предосторожности.

При этом в компании-производителе заявили о безопасности вакцины.