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«Спутник V» зарегистрировали в Молдавии

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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии для использования на территории республики, сообщил в пятницу, 26 февраля, лидер Партии социалистов в стране, экс-президент Игорь Додон.

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«Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро», — написал он в своем Telegram-канале.

Додон подчеркнул, что успешная регистрация вакцины в стране состоялась вопреки попыткам администрации избранного президента Молдавии Майи Санду помешать этому.

«Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдове и ее населению», — добавил экс-глава государства.

В ноябре прошлого года Додон заявил, что готов одним из первых привиться российским препаратом «Спутник V». Он отметил, что в республику ожидается поставка примерно 100 тыс. доз российской вакцины, часть из которых будет передана в Приднестровье, сообщало «РИА Новости».

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

В настоящее время препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Пакистане, Монголии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сирии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.

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