Саркисян и Пашинян обсудили возможность досрочных выборов в парламент

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр республики Никол Пашинян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране в качестве решения внутриполитического кризиса. Об этом в субботу, 13 марта сообщает пресс-служба администрации главы государства.

«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране обстановку, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения речь шла о проведении внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу Пашинян прибыл в администрацию президента Армении, чтобы обсудить с Саркисяном способы выхода из кризиса. На тот момент у главы республики находились представители оппозиции, которые требуют отставки премьера.

Позднее у резиденции президента начались стычки между представителями оппозиции и правоохранителями. Нескольких человек задержали.

После подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении не утихают протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

10 марта Саркисян пригласил на встречу Пашиняна и представителей всех парламентских фракций и оппозиционного «Движения спасения родины» с целью обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса.

В этот же день Гаспарян был освобожден от занимаемого им поста по требованию премьера. Врио начальника генштаба ВС Армении был назначен заместитель главы ГШ генерал-лейтенант Степан Галстян.

12 марта в пресс-службе Саркисяна заявили, что встреча Пашиняна с руководителями оппозиционных движений республики и главами парламентских фракций для поиска путей развязки внутриполитического кризиса оказалась нереализуемой.

При этом президент республики отмечал, что будет прилагать усилия и готов предлагать новые встречи не только с уже приглашенными, но и с депутатами, не входящими во фракции нацсобрания, и представителями различных внепарламентских сил.