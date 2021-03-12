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Встреча Пашиняна с оппозицией оказалась нереализуемой

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Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с руководителями оппозиционных движений республики и главами парламентских фракций для поиска путей развязки внутриполитического кризиса оказалась нереализуемой. Об этом заявили в пресс-службе администрации президента республики в пятницу, 12 марта.

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«Учитывая, что из приглашенных 13 марта в резиденцию президента республики приглашение приняли парламентские фракции «Мой шаг» и «Светлая Армения», а оппозиционная фракция «Процветающая Армения» и оппозиционное «Движение спасение родины» предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым», — говорится в заявлении.

Фракция «Мой Шаг» является правящей, «Светлая Армения» — оппозиционной, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что Саркисян будет прилагать усилия и готов предлагать новые встречи не только с уже приглашенными, но и с депутатами, не входящими во фракции Национального Собрания и представителями различных внепарламентских сил.

«Эти встречи дадут возможность еще раз выслушать все точки зрения, уточнить позиции и на их основе сформировать рабочий график», — говорится в заявлении.

Президент Армении выразил уверенность, что преодолеть разногласия можно только путем переговоров и диалога.

Ранее в этот же день лидер оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян сообщил о готовности встретиться с Пашиняном, однако при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой.

После подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении не утихают протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Пашинян 1 марта выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

10 марта Саркисян пригласил на встречу Пашиняна, а также представителей всех парламентских фракций и оппозиционного «Движения спасения родины» с целью обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса. Переговоры были намечены на 13 марта.

В этот же день Гаспарян был освобожден от занимаемого им поста по требованию премьера. Врио начальника Генштаба ВС Армении был назначен заместитель главы ГШ генерал-лейтенант Степан Галстян.

В свою очередь Пашинян направил прошение Саркисяну о назначении нового начальника Генштаба ВС. В качестве кандидатуры на должность начальника Генштаба ВС премьер предложил Артака Давтяна, который занимал этот пост в 2018 –2020 годах.

Однако глава республики не стал подписывать документ и вернул проект указа с возражениями в кабмин, но Пашинян его не принял.

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