Врио начальника Генштаба ВС Армении назначен Степан Галстян

Обязанности начальника Главного штаба ВС Армении временно будет исполнять заместитель главы ГШ генерал-лейтенант Степан Галстян. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Мане Геворкян.

Галстян был назначен замначальника Генштаба ВС Армении в июне 2018 года, сообщает Sputnik Армения.

Ранее 10 марта начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян был освобожден от занимаемого им поста по требованию премьера республики Никола Пашиняна.

В этот же день президент Армении Армен Саркисян получил прошение от Пашиняна о назначении нового начальника Генштаба ВС. В качестве кандидатуры на должность начальника Генштаба ВС премьер предложил Артака Давтяна, который занимал этот пост в 2018–2020 годах.

Протесты в Армении продолжаются после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Пашинян 1 марта выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

3 марта Саркисян провел встречу с Гаспаряном. Они обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в стране. Саркисян и Гаспарян на встрече отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.