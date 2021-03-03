Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЕС анонсировали принятие «важных решений» против России
Мир
Интерпол сообщил об изъятии тысяч доз поддельных вакцин в ЮАР и КНР
Мир
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9
Мир
Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС
Наука
Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта
Мир
В Раде поддержали выход Украины из часового пояса Москвы
Мир
Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship SN10
Мир
Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Общество
Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности
Сюжет:

Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Армении Армен Саркисян 3 марта провел встречу с начальником Генштаба ВС республики Оником Гаспаряном.

Никола, ни двора: почему Армения зашла в политический тупик
В Ереване продолжаются, но не растут протесты

Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в связи с последними событиями. На встрече Саркисян и Гаспарян отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.

Президент Саркисян отметил, что ВС должны находиться в центре всеобщего внимания и армия постоянно будет в поле его зрения, сообщает «Sputnik Армения».

Ранее в этот же день СМИ республики сообщили, что власти Армении намерены арестовать Гаспаряна.

Позднее в Генпрокуратуре страны заявили, что уголовное дело в отношении начальника Генштаба ВС Армении возбуждено не было. Там отметили, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения восьмидневного срока после обращения главы государства в Конституционный суд.

Новый виток напряженности ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Никола Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021