Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян 3 марта провел встречу с начальником Генштаба ВС республики Оником Гаспаряном.

Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в связи с последними событиями. На встрече Саркисян и Гаспарян отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.

Президент Саркисян отметил, что ВС должны находиться в центре всеобщего внимания и армия постоянно будет в поле его зрения, сообщает «Sputnik Армения».

Ранее в этот же день СМИ республики сообщили, что власти Армении намерены арестовать Гаспаряна.

Позднее в Генпрокуратуре страны заявили, что уголовное дело в отношении начальника Генштаба ВС Армении возбуждено не было. Там отметили, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения восьмидневного срока после обращения главы государства в Конституционный суд.

Новый виток напряженности ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Никола Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.