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В Армении не стали возбуждать дело против главы Генштаба

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Уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна возбуждено не было. Об этом 3 марта заявили в Генпрокуратуре страны.

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«Уголовное производство не возбуждается на основе поручений от лиц, не являющихся субъектами уголовно-процессуального дела, а возбуждается исключительно на основе факта преступления. Против Оника Гаспаряна не возбуждено уголовное производство», — сказал советник генпрокурора Армении Гор Абраамян в эфире «Первого канала» Армении.

Ранее в этот же день СМИ республики сообщили, что власти Армении намерены арестовать Гаспаряна.

Пресс-служба Генерального штаба ВС страны сообщила, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения восьмидневного срока после обращения президента республики Армена Саркисяна в Конституционный суд.

Новый виток напряженности ситуации в Армении начался 25 февраля, когда ВС страны выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Вечером 1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. В частности, он назвал требование Генерального штаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей, а также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

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