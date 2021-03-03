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В Армении заявили о подготовке ареста главы Генштаба

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Власти Армении намерены арестовать начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом в среду, 3 марта, сообщает республиканское интернет-издание Armlur.

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«Уже издано политическое постановление о возбуждении уголовного дела в отношении нынешнего начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Власти намерены его арестовать, и уголовное дело направлено на это», — пишет портал со ссылкой на правительственные источники.

Также 3 марта пресс-служба Генерального штаба ВС Армении сообщила, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения восьмидневного срока после обращения президента Армении Армена Саркисяна в КС. В дальнейшем будут действовать другие сроки, сообщает «Sputnik Армения».

Полиция в свою очередь предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции в Ереване.

Новый виток напряженности ситуации в Армении начался 25 февраля, когда ВС страны выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра, пишет «Газета.ру».

Вечером 1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. В частности, он назвал требование Генерального штаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей, а также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

На следующий день пресс-служба Саркисяна сообщила, что глава государства принял решение не подписывать повторное ходатайство Пашиняна об освобождении Гаспаряна от должности. Кроме этого уточнялось, что глава государства обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

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