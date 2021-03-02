Президент Армении вновь отказался утвердить предложение уволить главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать повторное прошение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа. Придерживаясь своих обязательств, президент продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, призывая всех вести переговоры для поиска всеобъемлющего решения всех существующих проблем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Саркисян считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением Гаспаряна.

Кроме этого, уточняется, что глава государства обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

Накануне администрация президента Армении получила повторное ходатайство от Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба.

В тот же день Саркисян провел встречу с Пашиняном. Как сообщалось, они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Помимо этого, в тот же день вечером премьер-министр выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. В частности, он назвал требование Генерального штаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.