Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Актер Уилл Смит задумался о выдвижении в президенты США
Общество
В Москве откроют стационар для пациентов с тяжелыми последствиями COVID-19
Происшествия
Глыба льда упала с крыши на прохожих в центре Москвы
Мир
В Киеве суд разрешил задержать Анатолия Шария
Мир
Лавров пообещал реакцию Москвы на возможные антироссийские санкции США
Происшествия
В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления
Общество
Подмосковные врачи спасли мужчину с 90% поражением легких
Экономика
В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»
Мир
Лукашенко исключил трансфер власти в Белоруссии своей семье
Сюжет:

Президент Армении вновь отказался утвердить предложение уволить главу Генштаба

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать повторное прошение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лига премьера: в Ереване едва не столкнулись два митинга
Полиция перекрыла выход с проспекта Баграмяна, чтобы изолировать сторонников и противников Никола Пашиняна

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа. Придерживаясь своих обязательств, президент продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, призывая всех вести переговоры для поиска всеобъемлющего решения всех существующих проблем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Саркисян считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением Гаспаряна.

Кроме этого, уточняется, что глава государства обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

Накануне администрация президента Армении получила повторное ходатайство от Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба.

В тот же день Саркисян провел встречу с Пашиняном. Как сообщалось, они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Помимо этого, в тот же день вечером премьер-министр выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. В частности, он назвал требование Генерального штаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021