Лига премьера: в Ереване едва не столкнулись два митинга

Армения прошла по лезвию ножа, когда 1 марта в Ереване едва не схлестнулись два митинга сторонников и противников Никола Пашиняна. Шествие в поддержку главы правительства двигалось всего в 500 м от акции его политических оппонентов. Чтобы избежать столкновений, полиции пришлось выстроиться в цепь — закрыв выход с проспекта Баграмяна. Градус напряженности у «стенки» зашкаливал, силовикам пришлось пригнать грузовик с тремя рулонами колючей проволоки. Но до кровопролития не дошло — аксакалы протестного движения отвели народ от полицейского кордона, решив не провоцировать насилие. А Никол Пашинян, тем временем, принес извинения за свои ошибки и анонсировал проведение в октябре референдума, на котором республике предстоит определиться: быть ли ей и дальше парламентской или стать полупрезидентской.

До проволоки не дошло

Полиция осторожно снимает покрывала с колючей проволоки, молодые стражи правопорядка, похоже, не знают как подступиться к шипам — перчатки им никто не выдал. В рации то и дело слышны тревожные команды — быть готовыми развернуть заграждение. Силовики вытирают пот со лба и судорожно поправляют маски на лице — по всему видно, что они возбуждены и напуганы не меньше проходящих мимо горожан.

В восемь часов вечера на проспект Маштоца выходит шествие сторонников премьера. В руках — белые фонарики телефонов. Их, по призыву Никола Пашиняна, зажгли в память о погибших в Нагорном Карабахе. В этот же момент — неизвестно, было ли это заранее оговорено или просто совпало — один из лидеров оппозиции Гегам Манукян призвал всех собравшихся на проспекте Баграмяна также зажечь фонарики. «Покажем Пашиняну, сколько нас здесь собралось», — кричит Манукян с импровизированной сцены перед парламентом. Судя по зажженным в ответ огням, на проспекте не меньше 8-10 тыс.

Лига премьера Участники акции сторонников премьер-министра Армении Н. Пашиняна в Ереване Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем временем, шествие Пашиняна, в котором, по данным ТАСС, никак не меньше 10 тыс. участников, подходит к Оперному театру — отсюда до оппозиции меньше 500 м.

— Пора! — скандирует глава полицейского отряда в начале проспекта Баграмяна. И силовики выстраиваются в три ряда, в считанные секунды перекрывая магистраль на выход.

— Да что такое, пустите! — у кордона мгновенно образуется затор из участников оппозиционного митинга, решивших уйти с проспекта. Но полиция поясняет: выход сейчас закрыт, можно уйти через соседние улицы в сторону Матенадарана, но на площадь Свободы — никак.

— Никол Даваджан! Никол предатель! — пожилой мужчина кричит, сложив ладони в трубочку — пытается докричаться до проходящих мимо сторонников премьера. Но те идут под собственными шумными лозунгами, и очевидно, не слышат.

К слову, шествие Пашиняна охраняют куда серьезнее — в начале, в конце и вдоль всего людского ручейка идут свыше сотни полицейских. По периметру дома правительства стоят ряды силовиков в касках и со щитами. Днем ряд telegram-каналов предупреждал о возможных провокациях на митинге, а представители партии «Дашнакцутюн» ворвались в несколько правительственных зданий, чтобы призвать чиновников не ходить на акцию премьера.

— Да что вы стоите здесь, защищаете этого турка, этого ставленника Эрдогана! Да я прошел всю карабахскую войну в 89-м, да я в Мартакерте стоял в октябре, — мужчина в годах активно жестикулирует и пытается вручить полицейским свой костыль. Все вокруг мгновенно достают телефоны и начинают снимать его.

— Вот, заберите мой костыль, передайте Николу — ему он будет нужнее, чем мне! — не скрывая эмоций кричит пожилой участник «затора», люди вокруг расступаются.

Лига премьера Сотрудники полиции во время акции сторонников премьер-министра Армении Н. Пашиняна в Ереване Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Полицейский, стоявший напротив, улыбается и говорит: «да, брат, я сам с Арцаха (самоназвание Нагорно-Карабахской республики), но сейчас такое дело — не надо, чтобы вы с другим митингом столкнулись. Без обид».

Старик соглашается, кивает полицейскому и властным взмахом руки указывает стоящим позади него оппозиционерам — уходим!

— Никол хотел провокацию, не выйдет! Не дадим ему этого! — толпа соглашается и гордо отходит от полицейских. Те облегченно вздыхают. Уже через 15 минут шествие Пашиняна благополучно покидает площадь Свободы, силовики расступаются. До колючей проволоки так и не дошло, и молодые полицейские обратно укрывают ее тентом.

«Оник джан»

Изначально митинги не должны были пересечься — сторонники премьера собрались в 18:30 на площади Республики, а оппозиция — у здания парламента. Между двумя точками притяжения оставили зазор в 2 км.

Подобная мудрость объясняется кровавым историческим уроком — 1 марта 2008 года в ходе столкновений полиции и демонстрантов после президентских выборов в Ереване погибли 10 человек, в том числе два стражей порядка. Следствие по этому делу до сих пор продолжается. В качестве обвиняемых проходят все те, кто сейчас так активно критикует политику премьера: экс-президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и другие.

Никол Пашинян начал митинг с минуты молчания и слов извинения.

— Я много думал о том, где я ошибся. Как премьер-министр, как глава государства я прошу прощения за все ошибки властей третьей республики, — обратился он к собравшимся.

Лига премьера Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще в субботу премьер пообещал, что в ходе демонстрации обсудит отставку главы Генштаба Оника Гаспаряна. Соответствующий указ он направил 25 февраля президенту страны Армену Саркисяну, однако 27 февраля тот отклонил требование, сочтя его не соответствующим конституции. В ответ Пашинян заявил, что считает отказ президента «необоснованным и нелогичным».

И подтвердил в ходе митинга свое намерение уволить Гаспаряна. «Оник джан, ты допустил большую ошибку», — с этими словами премьер обвинил главу Генштаба в предательстве и сговоре с экс-президентом Сержем Саргсяном. Однако уточнил: остальные 40 военачальников, потребовавших отставки премьера, могут продолжить службу.

Сейчас судьба «Оник джана» зависит никак не от Пашиняна, а от президента республики — у Армена Саркисяна остается еще время до 3 марта включительно, чтобы вынести решение: либо вновь отказать премьеру, либо передать дело в Конституционный суд.

Утром в день митинга началось заседание Совбеза республики, которое возглавил премьер. Однако среди присутствующих не было ни президента — «по состоянию здоровья», как пояснили в его канцелярии, ни главы Генштаба.

Лига премьера Президент Армении Армен Саркисян Фото: ТАСС/Александр Рюмин

67-летний Армен Саркисян в январе тяжело переболел коронавирусом и до сих пор проходит лечение. Отсутствие президента дало повод telegram-каналам поспешить признать, что раскол между Саркисяном и Пашиняном углубился. Однако позже стало известно, что политики провели личную встречу, на которой обсудили увольнение Гаспаряна. В пресс-службе премьера уточнили: никакой договоренности по кадровому вопросу не достигнуто.

Форма полуправления

Также Пашинян сообщил, что в октябре 2021 года в стране состоится референдум об изменении конституции и возвращении полупрезидентской формы правления.

Сама эта идея не новая, она обсуждалась все последние годы после перехода страны на парламентскую модель с апреля 2018-го, пояснил «Известиям» армянский политолог Джонни Меликян.

При определенных условиях подобный референдум может сыграть свою роль для стабилизации ситуации в республике, однако пока в Ереване продолжается политическое противостояние при серьезной поляризации общества, а значит непонятно, в каких условиях будет проходить плебисцит и будет ли.

— В любом случае, парламентская модель изначально была не очень корректной для Армении. Когда начался процесс изменения конституции при Серже Саргсяне, риск-менеджмент был не очень глубоко и эффективно проведен. За последние три года армянское общество видело много кризисных явлений, которые были вызваны именно наличием парламентской модели, — уточнил эксперт.

Лига премьера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В подтверждение своих слов он отметил: тот же президент, будучи гарантом конституции и безопасности страны в широком смысле, а также человеком, который должен сбалансировать систему, по нынешнему основному закону фактически лишен реальных полномочий и практических механизмов. К тому же, в республике после выхода из СССР так и не произошло развития партийных традиций.

Частично удовлетворил

Помимо референдума премьер также объявил, что готов провести досрочные парламентские выборы. Но для этого нужно, чтобы оппозиция подписала меморандум. Очевидно, речь идет о предложении главы оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. Он выдвинул властям идею: Никол Пашинян подает в отставку, в течение 14 дней оппозиция не выдвигает своего кандидата на пост премьера, что в итоге заканчивается роспуском парламента и приводит к внеочередным выборам.

Условием для этого Марукян назвал отзыв указа об увольнении главы Генштаба и восстановление в должности его заместителя Тиграна Хачатряна. Глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что принимает предложение оппозиции относительно внеочередных выборов и готова в любой момент обсудить его. Но решение об увольнении военачальников «не обсуждается», отрезала политик.

Лига премьера Эдмон Марукян Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

В беседе с «Известиями» Эдмон Марукян признал, что не удовлетворен таким частичным ответом альянса. По его словам, его предложение позволило бы выйти из сложившейся ситуации всем сторонам.

— Однако правящая фракция отказалась принять наше условие, они не согласились отозвать указ об увольнении Оника Гаспаряна, то есть по-прежнему отказываются от урегулирования кризиса политическим путем, — заявил политик.

Дату предстоящих выборов Пашинян пока не обнародовал. Лидеры оппозиционного «Движения за спасение Родины» уже неоднократно заявляли, что не согласятся на досрочное голосование на условиях премьера.

— Наше условие: Пашинян уходит, на период до выборов приходит временное правительство во главе с Вазгеном Манукяном, у которого нет политических амбиций. Это временный премьер для правительства национального согласия, — пояснил «Известиям» экс-министр сельского хозяйства Армении, член партии «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян.

Он отметил: основная задача временного правительства — подготовить и провести через год новые выборы в парламент. У Пашиняна есть политические амбиции и админресурс, поэтому оппозиция не питает уверенности, что выборы пройдут честно, уточнил политик.

Исправленному верить

Пересматривать свое решение об отставке главы Генштаба Никол Пашинян, судя по всему, не намерен. Хотя в вопросе по «Искандерам», из-за которого и завязался нынешний виток кризиса, премьер проявил гибкость и признал, что его «неправильно информировали».

Лига премьера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Само «признание» состоялось, как уточнила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян, еще 25 февраля в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. В Кремле заявлениями из Еревана остались удовлетворены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена».

Шествие Пашиняна завершилось ближе к девяти вечера, когда в нем оставалось не более сотни участников.

— Я поддерживаю премьера, потому что он принес нам мир, принес мир моим внукам. Кто бы другой смог добиться мира для Армении? — рассказала «Известиям» участница митинга в поддержку главы кабмина Рузанна Айвазян.

Пожилая женщина шла по улице Абовяна под руку с дочерью, улыбаясь идущим рядом полицейским. «Кто бы ни стоял на Баграмяна, это такие же армяне как и мы. Пусть говорят, что хотят. Главное, чтобы не было войны, чтобы не было крови», — вздохнула Рузанна.