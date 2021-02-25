Никола со двора: к чему приведет новое обострение в Армении

После недолгой передышки политическая ситуация в Армении вновь накалилась. 2 5 февраля генштаб республики выступил с призывом к главе правительства уйти в отставку . Минобороны коллег не поддержало , заявив, что армия не должна вмешиваться в политику. Однако позиция генштаба нашла понимание у большинства оппозиционных политиков и немалой части народа. Как заявили «Известиям» в «Процветающей Армении», уход лидера страны уже стал «национальным требованием». Сам премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление генштаба попыткой военного переворота , объявил об увольнении его главы Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на улицы. Впрочем, туда же вышли и его противники.

Тяжелый день

Первые акции неповиновения под лозунгами «Армения без Никола» с требованием отставки премьера страны начались в Ереване рано утром. Пока одни сторонники оппозиции перекрывали центральные улицы и проспекты, другие спустились в подземку, вставая в дверях поездов и не давая машинистам тронуться.

Как пообещал ранее член партии «Дашнакцутюн» Герасим Варданян, протестные акции будут идти до тех пор, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти. Но в четверг протестный накал пошел на спад еще до полудня . Правда, скоро стало ясно, что это лишь кратковременное затишье перед надвигающейся бурей.

Никола со двора Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его сторонники маршируют во время митинга в Ереване Фото: REUTERS/Stepan Poghosyan/Photolure

Около 12 дня стало известно о требовании к премьер-министру подать в отставку со стороны генштаба Армении, подписанном всем его руководством .

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел», — отметили военные чины в совместном заявлении, выразив таким образом в том числе и несогласие с недавним увольнением первого заместителя главы генштаба ВС республики Тирана Хачатряна, подвергшего критике заявления премьера о «невзорвавшихся «Искандерах». Позже в Минобороны РФ заявили, что премьера Армении, вероятно, ввели в заблуждение по поводу применения комплексов «Искандер», он использовал неточную информацию.

Увольнение Тирана Хачатряна генштаб счел «антигосударственным и безответственным» шагом. Он принимался без учета национальных и государственных интересов Армении, «основываясь исключительно на личных амбициях», отметило ведомство в своем заявлении.

Ответ Никола Пашиняна оказался стремительным. На своей странице в Facebook премьер назвал заявление генштаба попыткой военного переворота, сообщил, что увольняет его главу Оника Гаспаряна, и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики «защитить революцию» и выслушать его обращение, намеченное на 16:00 по местному времени.

Всё смешалось в доме армянском

Правящая фракция «Мой шаг» поддержала Никола Пашиняна, обвинив военных в безответственности. Армия не должна вмешиваться в политику, отметило, в свою очередь, минобороны . А вот экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян призвали граждан поддержать генштаб. С аналогичным сигналом выступили и три оппозиционные партии Нагорного Карабаха.

Уже к середине дня на площади Республики в Ереване собрались как сторонники Никола Пашиняна, так и его оппоненты, хотя оппозиция звала «своих» на площадь Свободы в километре от места сбора сограждан, решивших поддержать правительство. Разумеется, пересечение одних с другими не обошлось без потасовок.

Опасность переворота управляема, всё решится мирным путем, убеждал тем временем сограждан Пашинян , делая эпизодические «вылазки» в народ. Однако, судя по призыву первого экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна ко всем политическим силам «исключить возможность гражданской войны», ожидания у всех были весьма тревожные.

Митинг на площади Республики в 16:00 начался с минуты молчания по погибшим в карабахской войне, итоги которой и проложили путь к политическим бедам Пашиняна. Премьер признал, что думал об отставке.

— Но не я решил стать премьером, народ меня избрал. Поэтому народ должен принять решение о моей отставке. И мы предложили провести досрочные выборы, но оппозиция отвергла наше предложение, — сказал он.

Никола со двора Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян выступает с речью во время митинга с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване Фото: REUTERS/Dado RuvicLusi Sargsyan/Photolure

Глава правительства предложил ограничить шествие сторонников одним днем, а затем сесть с оппозицией за стол переговоров для консультаций по выборам. Но не забыл предупредить, что «бархатному отношению» властей будет положен конец и все, кто «перейдет границы», будут задержаны.

Лидер Движения по спасению Родины Вазген Манукян ответил на это моментально: обсуждать с премьером будут только то, как он покидает власть, и до тех пор, пока он не оставит премьерское кресло, оппозиция, начавшая уже разворачивать палатки у здания парламента, не уйдет.

— Пашинян уже фактически ушел в сознании людей, практически все слои населения выступают против него, а он уперся, подводя страну к гражданскому противостоянию, — полагает секретарь оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян . — Его уход — не просто политическая повестка, это национальное требование. Человек, который поставил фактически всю страну перед Турцией и Азербайджаном на колени, не имеет ни политического, ни морального права быть руководителем. И чем дольше он у власти, тем выше вероятность внутренней дестабилизации, она растет буквально каждый час.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва с тревогой следит за ситуацией в Армении. Однако он добавил, что это внутреннее дело страны. Так же ситуацию прокомментировали и в российском дипведомстве.

Вечером в четверг Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину. Российский президент призвал стороны к сдержанности, а также высказался за сохранение порядка и урегулирование ситуации в рамках закона.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара осуждает попытку переворота в Армении.

Навстречу неизвестности

Движение за отставку Никола Пашиняна стало набирать обороты сразу после того, как 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе . В результате ряда военных поражений Армении пришлось отказаться от контроля над значительной территорией, в том числе над стратегически важным городом Шуши. На следующий день 17 оппозиционных партий потребовали отставки правительства Армении, а недовольная итогами войны толпа разгромила здание парламента и избила спикера национального собрания Арарата Мирзояна.

Никола со двора Сторонники оппозиции на митинге в Ереване Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

При этом раскол элит, в том числе по линии военных и политиков, существовал в Армении и до второй карабахской войны. Однако сейчас напряжение между гражданскими властями и военной верхушкой выплеснулось наружу и стало более открытым, заметил «Известиям» директор Института Кавказа (г. Ереван) Александр Искандарян. По мнению политолога, главное отличие от противостояния команды Никола Пашиняна и оппозиции последних трех месяцев и сегодняшнего дня в том, что сейчас кризис всё больше начинает проявляться на социальном уровне.

— В Ереване параллельно идут два митинга — за и против Пашиняна. Это новое явление для последних трех с половиной месяцев. Ситуация обостряется. Если пройдут досрочные выборы, это может прибавить властям бюрократической, то есть формальной, легитимности . Но не думаю, что это сработает на социально-психологическую легитимность. В Армении сейчас восстановилась ситуация, которая была при поздних республиканцах в 2016–2017 годах, то есть конфигурация слабой власти и слабой оппозиции, — сказал эксперт «Известиям».

Пока, по мнению политолога, речь идет о притяжении друг к другу оппозиционных элитных групп и одного восстания недостаточно, чтобы бросить серьезный вызов властям. Впрочем, оппозиционный блок еще продолжает формироваться, и его позиции могут со временем окрепнуть.