Февральская революция: почему Пашинян объявил о военном перевороте

В Армении резко обострился политический кризис. Генштаб армии потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. В заявлении утверждается, что правительство не способно принимать адекватные решения. Пашинян назвал выступление попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана. Кроме того, он сообщил, что уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Известия» разбирались в ситуации.

Армия против Пашиняна

Вооруженные силы Армении утром, 25 февраля, потребовали отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна . «Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, но всему есть предел. Неэффективное управление и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели. <...> В связи с создавшейся ситуацией требуем отставки премьер-министра и правительства, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах [Нагорный Карабах], — говорится в обращении. Заявление подписал начальник Генштаба Оник Гаспарян, все его заместители, главы управлений и командиры всех крупных воинских соединений.

Никол Пашинян назвал выступление руководства армии попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана. Кроме того, глава правительства объявил о решении отправить в отставку Оника Гаспаряна. «Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей», — заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Февральская революция3 Ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Конфликт премьер-министра с руководством армии с новой силой разгорелся после споров о комплексах «Искандер». Сначала бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что власти страны могли бы использовать российские ракетные комплексы во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Пашинян на это ответил, что имеющиеся у Еревана «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Журналисты попросили прокомментировать слова Пашиняна первого заместителя начальника Главного штаба Армении Тирана Хачатряна. Тот «долго смеялся» и назвал слова премьер-министра «несерьезными». «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — заявил он. На следующий день Пашинян уволил Хачатряна.

«Город должен быть парализован»

Политический кризис в Армении начался 10 ноября , когда Москва, Баку и Ереван подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армении после ряда поражений пришлось отказаться от контроля над значительной территорией, в том числе над стратегически важным городом Шуши. Многие этнические армяне вынуждены были оставить свои дома. Оппозиционеры обвинили в произошедшем правительство Пашиняна.

О роли премьер-министра говорил, в частности, генерал-полковник Мовсес Акопян. По его словам, Пашинян препятствовал пополнению Вооруженных сил резервистами, сделав ставку на добровольцев. Акопян также заявлял, что жена Пашиняна в дни конфликта мешала офицерам в командном пункте армии обороны НКР. Бывший командующий Армии обороны НКР Самвел Бабаян заявлял, что причиной поражения стала кадровая политика действующей власти. По его словам, 70% офицерского состава «были не на своем месте».

Февральская революция2 Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий, 10 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сразу после подписания трехстороннего соглашения 17 оппозиционных партий потребовали отставки правительства Армении. Разъяренная толпа тогда разгромила здание парламента и избила спикера национального собрания Арарата Мирзояна. Акциям протеста, однако, мешало военное положение. В декабре особый правовой режим отменили, и противостояние обострилось еще больше. 19 декабря Пашинян пришел почтить память погибших на мемориальное кладбище Ераблур. Оппоненты пытались ему помешать, произошли столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра.

После Нового года акции протеста продолжились. 8 февраля оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну — он должен был уйти в отставку до 16 февраля. Премьер отказался выполнять это требование, в ответ противники действующей власти объявили о начале каждодневных акций протеста. «Город должен быть парализован», — сказал координатор «Движения по спасению родины» Ишхан Сагателян.

23 февраля протестующие провели акцию у здания полиции Еревана. Активисты требовали, чтобы начальник полиции объяснился за жесткие задержания оппозиционеров. На следующий день протестующие вошли в Ереванский государственный университет и Армянский государственный экономический университет. Оппозиционеры призывали преподавателей и студентов присоединиться к митингам. Утром 25 февраля оппозиционеры попытались перекрыть наиболее оживленные перекрестки в центре Еревана.

Предчувствие гражданской войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой следят за ситуацией в Армении . «Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации. И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», — отметил он. По словам Пескова, Москва не контактировала с руководством Армении после обострения в Ереване. «Пока контактов не было. Но вы знаете, что контакты организуются достаточно оперативно при необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Февральская революция1 Митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Ереване, 25 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что находится в Ереване и готов выступить посредником для преодоления политического кризиса . «Советую сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления», — призвал он.

Политолог Армен Бадалян не исключает столкновений между сторонниками и противниками Пашиняна. «Под заявлением Генштаба подписались главы всех корпусов, а это значит, что против власти вся армия. И если даже премьер раздаст оружие своим сторонникам, то не сможет противостоять Вооруженным силам», — говорит аналитик. Он добавляет, что полицейские не будут рисковать своей жизнью ради действующей власти, а рядовые граждане не в состоянии противостоять армии. По словам Бадаляна, если власти применят силу против армии, то Генштаб «пойдет на вооруженный переворот и тогда будет реализован худший для Пашиняна сценарий».

«Известия» продолжают следить за развитием ситуации.