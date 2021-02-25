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В МИД России назвали ситуацию в Армении внутренним делом страны

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В МИД России прокомментировали текущую ситуацию в Армении, назвав ее внутренним делом этой страны.

«Внутреннее дело Армении», — цитирует сообщение МИДа «РИА Новости».

Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не привели.

Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост
В Ереване продолжает нарастать недовольство политикой армянского премьера

Ранее в четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава армянского кабмина назвал это попыткой военного переворота.

Премьер на фоне требований о его отставке уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению главы правительства уволил первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, освобождение от должности связано с тем, что ранее военачальник высмеял слова премьера о «разорвавшихся на 10%» ракетных комплексах «Искандер».

По словам главного редактора сайта MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева, комплексы «Искандер-Э» и их баллистические ракеты типа 9М723, поставленные в Армению, являются весьма современным и недавно произведенным оружием, на которое не влияет срок хранения.

По его словам, слова Пашиняна требуют либо детального подтверждения, либо относятся к политическим инсинуациям.

Кроме того, 24 февраля несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ). Члены оппозиционного «Движения спасения родины» призывали студентов и преподавателей присоединиться к требованию отставки Пашиняна.

Координатор этого движения Ишхан Сагателян анонсировал ежедневные протесты оппозиции с требованием отставки главы правительства.

Оппозиция обвиняет Пашиняна за «капитуляцию» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный Ереваном и Баку при участии Москвы предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армянский премьер считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности подать в отставку, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.

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