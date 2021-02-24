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Протестующие ворвались в здание университета в Ереване

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Несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом сообщает 24 февраля Sputnik Армения.

Никола, ни двора: почему Армения зашла в политический тупик
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Члены оппозиционного «Движения спасения родины» ходят по коридорам, заходят в кабинеты, призывают студентов и преподавателей присоединиться к требованию отставки премьер-министра Никола Пашиняна, кричат лозунг «Армения без Никола».

К зданию университета подтянулись силы полиции.

Ранее координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет ежедневно проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

23 февраля полиция Еревана задержала 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» заблокировали здание полиции Армении, требуя встречи с главой ведомства. Участники акции требовали ответа за бесчинства, которые устроили его подчиненные, сообщил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Днем ранее оппозиционное «Движение за спасение родины» провело акцию протеста на площади Франции в Ереване. В ходе нее несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам, скандируя антиправительственные лозунги. В тот день никого не задержали.

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