Более 50 человек задержали в Ереване на акции за отставку Пашиняна

Полиция Еревана задержала 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 23 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ранее, во вторник, после совещания в министерстве окружающей среды Пашинян в сопровождении охраны направился в здание правительства под оскорбительные выкрики протестующих.

После этого полиция начала задерживать лиц, которые выкрикивали оскорбления в адрес премьера.

Вечером оппозиция запланировала шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.

Накануне оппозиционное «Движение за спасение родины» провело акцию протеста на площади Франции в центре Еревана. По ее завершении представитель движения Ишхан Сагателян заявил, что во вторник Пашинян прибудет в 3-й корпус правительственного здания. Протестующие намеревались заблокировать входы и не пустить его.

В ходе акции протеста 22 февраля несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам Еревана, скандируя антиправительственные лозунги. Задержаний в тот день не было.

Активисты требуют отставки Пашиняна, на которого оппозиция возложила ответственность за «капитуляцию» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный в том числе президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития. 25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.